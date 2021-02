João Daniel consegue 166 votos e perde vaga na Secretaria

A Câmara dos Deputados elegeu hoje (3) os novos integrantes da Mesa Diretora da Casa. O pleito ocorreu após o impasse entre o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e partidos integrantes do bloco que apoiava a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que adiou por duas vezes a escolha dos membros. Os novos integrantes atuarão no o biênio 2021-2022.

O deputado federal João Daniel, indicado pelo PT para compor a Mesa Diretora da Câmara, perdeu a vaga para a colega de partido Marília Arraes (PE), que concorreu à 2ª Secretaria como candidata avulsa. No caso do PT, o indicado oficial da bancada era João Daniel. O nome dele foi escolhido em uma votação apertada realizada entre os parlamentares da bancada da Câmara.

O candidato indicado pela bancada do partido, João Daniel (166 votos) não conseguiu a maioria absoluta dos votos e teve que disputar a vaga em segundo turno com a deputada Marília Arraes (172 votos), que concorreu de forma avulsa. No segundo turno, Marília manteve a vantagem e foi escolhida para o cargo, obtendo 192 votos. João Daniel teve 168 votos.