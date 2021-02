Machado parabeniza Rodrigo Pacheco: ‘desejo sabedoria e muito diálogo’

03/02/21 - 17:56:50

O ex-deputado federal José Carlos Machado parabenizou Rodrigo Pacheco (DEM-MG) pela vitória conquistada no Senado Federal. Na última segunda-feira (1º), Pacheco foi eleito presidente da Casa.

“Desejo sabedoria e muito diálogo na condução dos trabalhos, visando o bem-estar dos brasileiros, o combate à corrupção e o foco nas reformas que farão nosso país avançar cada vez mais”, destacou.

Pacheco foi eleito com 57 votos após receber o apoio de 10 partidos, entre os quais estão siglas de oposição, como o PT, a Rede e o PDT. Ele também era o preferido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e de Davi Alcolumbre.

Com o resultado do pleito, o senador mineiro irá comandar a Casa pelos próximos dois anos, mas o mandato poderá ser renovado, depois de nova eleição, pelo mesmo período. “Vale ressaltar o apoio fundamental da senadora Maria do Carmo no pleito”, lembrou Machado.

Auxílio

Machado também voltou a defender o aumento do Bolsa Família ou volta do auxílio emergencial. Ele disse que, no ano passado, havia a expectativa de virar o ano sem pandemia ou com a situação controlada, mas isso não ocorreu. Há milhões de brasileiros que deixarão de receber o auxílio e voltarão a ter grandes dificuldades para colocar o alimento na mesa, afirmou. “Ou aumenta o Bolsa Família, ou buscamos novo auxílio para os mais vulneráveis.”

Por Abrahão Crispim