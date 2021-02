Programação do Festival de Barzinhos contempla três bairros nesta semana

03/02/21 - 14:22:47

Abrindo a programação musical de fevereiro, mês que transcende uma pluralidade de ritmos, os bares e restaurantes de Aracaju voltam a receber apresentações do Festival Itinerante de Barzinhos (FIB) nesta sexta e sábado, dias 5 e 6, respectivamente.

O projeto da Prefeitura de Aracaju, executado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), promove cultura e entretenimento para aracajuanos e turistas, além de estímulos às cadeias impactadas financeiramente pela pandemia do novo coronavírus, a partir da execução dos recursos da Lei Emergencial da Cultura Aldir Blanc.

A programação desta semana conta com as apresentações dos músicos Fábio Melo, Núbia Faro e Alessandro Mongini – estes dois últimos tiveram suas apresentações reagendados no último fim de semana, em decorrência da instabilidade climática.

Com um repertório que inclui músicas da MPB ao Arrocha, o músico Fábio Melo marcará presença no palco do Napoleon Steak House, no bairro Grageru. O show será na próxima sexta-feira, dia 5, às 21h. O local fica situado na rua Manoel Espírito Santo, 130.

A programação musical continua no sábado, dia 6. Núbia Faro fará seu baile no Bar Mandacaru, no Bairro Industrial, às 20h. O estabelecimento está localizado na rua São João, 331, Bairro Industrial. Na mesma noite, no Seo Rafael Boteco e Espetaria, o músico Alessandro Mongini apresentará o seu repertório de MPB. O boteco fica localizado na Rua Rafael de Aguiar, 561, no Pereira Lobo, e o show terá início às 21h.

Para receber o FIB, os estabelecimentos tiveram que participar do chamamento público da Lei Aldir Blanc e cumprir rigorosamente as medidas sanitárias estabelecidas pelos decretos governamentais de prevenção ao contágio da Covid-19, como a redução da capacidade de público do bar e disponibilização de álcool em gel para clientes e funcionários.

Os estabelecimentos também não podem cobrar dos clientes pelas apresentações musicais, já que os shows são custeados pelos recursos da Lei Aldir Blanc.

Ao todo, 40 estabelecimentos como bares, pubs, cafés e restaurantes foram selecionados para receber 50 atrações contempladas pela Lei.