RioMar Aracaju promove campanha de adoção consciente, neste sábado, 6

03/02/21 - 15:32:15

Durante o isolamento social, muitas pessoas resolveram adotar um pet, para amenizar os efeitos da solidão ou mesmo para alegrar a família. Mas, com o tempo, as ongs protetoras da causa animal começaram a perceber um significativo aumento no número de cães e gatos abandonados em torno da cidade.

Diante da atual situação dos bichinhos, neste sábado, 6 de fevereiro, o RioMar Aracaju retoma a campanha Adoção de Estimação, com o objetivo de encontrar um novo lar e um tutor amoroso para cães e gatos que foram devolvidos às instituições ou abandonados nas ruas.

A ação promovida pelo RioMar Aracaju, tem como parceira a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), e acontecerá na entrada do edifício-garagem, próximo ao posto de lavagem DryUp, das 16 às 19 horas. A campanha irá obedecer aos protocolos de biossegurança, com aferição de temperatura, entrada com limite de pessoas, marcação no piso estabelecendo o distanciamento social e disponibilização de álcool em gel.

O interessado em adotar um cão ou um gato deverá ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade onde se compromete a não abandonar ou maltratar o animal que está adotando.

Quem levar um amiguinho para casa, irá receber um mimo da Padaria Pet RioMar, loja instalada no segundo piso, próximo ao Cinemark, que está apoiando o evento. Já quem apresentar o folder da loja, que será distribuído entre os visitantes da campanha, receberá 10% de desconto na compra de produtos da Padaria Pet.

Para quem não tem interesse em adotar, mas é simpatizante da causa, a Adasfa aceita doações em ração para cães e gatos (filhotes e adultos), remédios, produtos de higiene e limpeza, toalhas e lençóis.

