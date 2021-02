RODRIGO VALADARES E GRACIELA NEONAV FAZEM PLANEJAMENTOS PARA O PTB

03/02/21 - 13:30:59

Na tarde da última terça-feira, 03, o Deputado Estadual por Sergipe Rodrigo Valadares, reuniu-se com a vice-presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Graciela Neonav, para tratarem de planejamentos para o partido.

“Na condição de Secretário Geral do PTB Nacional, estive reunido com nossa vice-presidente, construindo o futuro do nosso partido”, declarou.

Há cerca de 5 anos, o parlamentar está à frente do PTB, ocupando a posição de Secretário Geral Nacional do partido e membro da Executiva.

“Desempenhamos na última convenção partidária aclamados por unanimidade como secretário geral e hoje tenho mais essa missão para tomar conta, além do nosso partido aqui do estado de Sergipe, de auxiliar o nosso PTB a nível nacional”, disse.

Para ele, a esperança é fazer o partido crescer ainda mais, tendo em vista a consolidação do partido como uma opção da direita conservadora.

“Nosso PTB caminha para se firmar como um dos maiores partidos do nosso país. Com a adequação do nosso estatuto partidário aos novos tempos e com a defesa da pauta conservadora, nosso partido vem se consolidando como uma opção da Direita”, finalizou.

Foto assessoria

Por Luísa Passos