SENAR/SE DIVULGA RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO DO SENAR JOVEM

03/02/21 - 16:42:37

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE divulgou nesta quarta-feira, 3, a lista preliminar dos selecionados para a segunda fase da seleção do Senar Jovem/Assistente Agropecuário em Bovinocultura Leiteira.

O programa tem por objetivo qualificar jovens do Alto Sertão Sergipano em pecuária leiteira. O curso tem carga horária de 448 horas e atenderá 25 jovens da região do Alto Sertão. O assistente agropecuário poderá atuar como empreendedor na sua propriedade e na gestão das fazendas.

Nesta primeira fase, foram selecionados 60 candidatos que passarão por entrevista. A lista completa dos selecionados pode ser acessada no site www.senarsergipe.org.br. As entrevistas acontecerão 11 e 12 de fevereiro no Escritório Regional do Senar em Glória.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas