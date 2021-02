Zezinho destina emendas para reforma da Escola Rural do Povoado Mussuca

03/02/21 - 15:04:38

Mussuca é um importante povoado do município de Laranjeiras, berço de tradição e de representatividade quilombola de Sergipe. Possui manifestações que resgatam origens históricas e a rica cultura, a exemplo do Samba de Pareia, São Gonçalo, Samba de Coco e Reisado. A comunidade conta com a Escola Rural, que atende crianças e jovens filhos de moradores da região. Por conhecer a necessidade local, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) destinou recurso de R$ 104 mil, fruto de emenda parlamentar para reforma estrutural desta unidade da Rede Estadual.

“Visitei a Escola Rural acompanhado pela direção e membros da Diretoria Regional de Educação (DRE-08) e verifiquei que, de fato, o prédio precisa de melhorias para promover segurança e qualidade no ensino. A emenda fará a diferença e acompanharei todo o processo”, afirmou Zezinho Sobral.

O deputado sinalizou, ainda, que “há uma proposta da Seduc para ativar o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ampliar as atividades da escola após a pandemia. Nessa escola e em todas as escolas estaduais de Laranjeiras há monitoramento por câmeras para proteger professores e alunos, deixando os pais mais tranquilos. Quero que todos os alunos de Laranjeiras e os da Mussuca tenham as mesmas condições dos alunos das escolas públicas e privadas e, assim, terem um futuro melhor”.

Em conversa com a comunidade, o parlamentar sugeriu promover uma enquete para a escolha uma personalidade da Mussuca para homenagear dando nome à Escola Rural. “Queremos valorizar as pessoas da nossa terra e que tanto fizeram para fortalecer a nossa cultura geração após geração. Vamos escolher o nome de uma pessoa muito querida que representou a Mussuca. A partir do resultado, farei uma indicação na Assembleia que será encaminhada ao Governo do Estado. Sigo firme no diálogo, no trabalho e reafirmando o compromisso com os moradores da minha terra para atender as demandas solicitadas por eles”, garantiu Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria