04/02/21 - 10:15:50

Bloco Saudoso Tuca 2021 será em formato de live no domingo

O Bloco Saudoso Tuca, organizado pelo vereador Anderson de Tuca (PDT), já está fixo no calendário carnavalesco aracajuano, acontecendo no domingo que antecede o Carnaval. O bloco já é tradição para os moradores do Bairro Siqueira Campos, que vão às ruas participar dessa folia, e ainda praticam a solidariedade, arrecadando quilos de alimentos para doação.

Esse ano, em decorrência ao coronavírus e a pandemia que se faz presente no país, não será possível a realização do bloco de rua de forma tradicional. Na data que aconteceria o bloco, 7 de fevereiro (domingo), o vereador realizará uma live contando a história dos 10 anos do Bloco Saudoso Tuca, e estará recebendo as contribuições para que sejam montadas as cestas básicas e dê continuidade a tradição de ajuda ao próximo.

“O bloco já tem 10 anos de tradição e sempre foi gratuito, priorizando a geração de renda e empregos. As camisas do bloco são trocadas por dois quilos de alimento, movimentando mercearias, costureiras e ambulantes que vendem durante a festa. É uma pena não podermos realizar este ano, mas não vamos perder nossa filosofia principal”, diz o vereador.

A live será transmitida no dia 7 de fevereiro, através do instagram do vereador @anderson.de.tuca, a partir das 14h30.

Fonte e foto assessoria