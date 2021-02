Ângela Melo integra Comissão de Educação e entidades a querem na Presidência

04/02/21 - 05:38:43

Na sessão legislativa desta quarta-feira, 3/2, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) assegurou uma vaga na Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de Aracaju. Além da parlamentar petista, outros quatro vereadores integram a Comissão que, de acordo com o Regimento da CMA, tem a função de emitir pareceres técnicos especializados e realizar investigações temáticas.

Até a próxima quarta-feira, 10/2, os membros devem informar à Mesa da Câmara quem ocupará a presidência da Comissão.

Professora aposentada das redes públicas de educação municipal e estadual, tendo atuado por quatro décadas em sala de aula, Ângela Melo reúne toda a qualificação técnica e política para presidir o colegiado, algo reivindicado, inclusive, por 13 entidades da sociedade civil em manifesto publicado na semana passada.

“A Professora Ângela Melo apresenta uma rica trajetória de luta pela garantia da Educação Pública, participativa democrática, articulada à luta em defesa dos Direitos Humanos, fundamentada na pedagogia libertadora de socialização dos conhecimentos, de práticas e trocas de saberes e suas ressignificações”, argumentam os coletivos no documento.

Também no Manifesto, as entidades solicitam aos vereadores que “como gesto de respeito à história da Professora Ângela Melo, construam um consenso em torno da escolha dessa colega de Legislativo para desempenhar tarefa tão relevante”.

O documento é assinado pelas seguintes organizações: CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; Coletivo Docente da Rede Municipal de Aracaju; Coletivo Paulo Freire; SINDIPEMA – Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju; ADUFS – Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe; Diretoria Executiva da Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Local Aracaju; Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper; Instituto Braços; Centro Dom José Brandão de Castro; MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores de Sergipe; CEBI – Centro de Estudos Bíblicos Ecumênico; SINTUFS – Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFS; e SATED – Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado de Sergipe.

Fonte: Assessoria de Comunicação