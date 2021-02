Capitão Samuel comemora a redução de homicídios em Janeiro

04/02/21 - 15:19:29

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quarta-feira (3), para celebrar que Sergipe teve, durante o último mês, o “melhor Janeiro” nos últimos 12 anos quanto a redução dos registros de homicídios.

“Quero aqui parabenizar todos os policiais militares, civis e penais pelo anúncio do melhor Janeiro nos últimos 12 anos, em relação a redução homicídios aqui em Sergipe. Isso é fruto de uma política de Segurança Pública que está no seu caminho correto, com a valorização salarial dos policiais lá atrás, ainda com Marcelo Déda (in memoriam)”, recorda o deputado.

Em seguida, Samuel lembrou que nos governos de Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas (PSD) vieram os concursos públicos e os chamamentos dos profissionais, de delegados, bombeiros, e que em breve virão mais policiais militares e penais. “Graças a mão forte de João Eloy isso é garantir que a instituição esteja forte em todos os lugares”.

“Fui criticado por dois jornalistas por minhas posições, mas o bandido que atira para matar, tem que ter a certeza que tá pronto para receber um tiro também. O bandido faz a escolha dele de não tirar a vida do cidadão de bem e nem do policial”, concluiu, enaltecendo o trabalho do Batalhão da Restauração que tem contribuído com o Estado retirando dependentes químicos das ruas, que podem cometer ilícitos em virtude do vício.