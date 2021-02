Docente da Unit será palestrante convidado na Universidade de Évora, em Portugal

04/02/21 - 07:08:49

O Prof. Ms. Marcelo Resende também vai atuar como instrutor de cursos preparatórios da Federação Portuguesa de Natação

Em fase de conclusão do Doutorado em Ciência do Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro-UTAD, em Portugal, Marcelo de Aquino Resende, docente dos cursos de Medicina e de Educação Física da Universidade Tiradentes – Unidade Sergipe, recebeu um convite para fazer uma palestra e ministrar aulas na Universidade de Évora, uma das instituições do sistema de ensino superior público português.

O convite protocolado no final mês de janeiro partiu do Diretor do Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora, Prof. Dr. Nuno Miguel Prazeres Batalha, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Confederação Portuguesa de Natação. A palestra será realizada em ambiente virtual, no mês de fevereiro, no âmbito da Unidade Curricular de Teoria e Método de treino desportivo II – Especialização em Natação Pura Desportiva.

“O convite surgiu justamente por esse envolvimento do diretor com a modalidade e a informação de que milito na área, das minhas visitas à Europa, mais precisamente em Portugal, e participações em congressos. A afinidade de áreas nos aproximou e permitiu o início dessa parceria”, informou o Prof. Ms. Marcelo Resende.

Segundo Resende, após a primeira experiência com os discentes da Universidade de Évora, o professor Marcelo Resende passará a ministrar aulas na instituição. Posteriormente desenvolverá cursos preparatórios pela Confederação Portuguesa de Desporto Aquático para técnicos portugueses de natação.

“Apesar desse convite ter acontecido por conta do vínculo do Prof. Dr. Nuno Miguel com a natação e a confederação desportiva, é importante ressaltar que a Universidade Tiradentes mantém convênio com a Universidade de Évora. Esse intercâmbio será rico em todos os sentidos. Os conteúdos que serão trabalhados na região do Alentejo também serão expostos para os discentes da Unit em Sergipe. São conceitos muito aprofundados, mais técnicos e apurados, e que não são vistos na graduação”, adianta.

No Brasil, Marcelo Resende, especialista em exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca e a grupos especiais, desenvolve trabalhos com a natação. Ex-atleta da modalidade, detentor de diversos títulos, atualmente ministra a disciplina de Natação, na Unit. Atua ainda como diretor geral da Federação Atlética de Sergipe – FAES, membro da Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico Brasileiro – COB, professor de Educação Física da rede básica de ensino do Estado de Sergipe e personal trainer.

Mestre em Ciências da Saúde, recentemente foi convidado para apresentar para o Comitê Paralímpico Internacional (IPC), o primeiro artigo científico, de uma série de três, sobre a eficácia de diferentes tipos de aquecimento para levantadores de peso paralímpico. O resultado da pesquisa, publicado em uma renomada revista Suíça, com classificação A2, foi apresentado em ambiente virtual, por conta da pandemia, em inglês e espanhol.

Assessoria de Imprensa