EMÍLIA CORRÊA DIZ QUE ESTÃO FANTASIANDO O PLANEJAMENTO DA VACINAÇÃO

04/02/21 - 14:27:03

Com a retomada das aulas presenciais no município, prevista para o dia 22 de março, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), cobrou, durante Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), celeridade na vacinação contra a Covid-19, sobretudo, para os professores.

“Eles não podem voltar para as salas de aulas sem o processo de vacinação. E, do jeito que está, em passo de cágado, é preocupante. Isso é uma questão sanitária, de zelo com esses profissionais e eles têm se manifestado nesse sentido”, afirmou Emília.

De acordo com a vereadora, é importante que essa questão da ordem da vacina seja resolvida com uma certa urgência, já que eles ficaram expostos em dezenas de escolas.

“Há muita coisa delicada que precisa ser resolvida o quantos antes e essa é uma delas. Esses guerreiros também estarão na linha de frente. São, no total 74 escolas no município. Precisam priorizar isso. Quantos foram vacinados? Quantos serão e quando serão vacinados? Porque o retorno das aulas já tem data definida”, pontuou.

Segundo a oposicionista, a morosidade na vacina tem gerado reclamações não só da parte dos professores, mas também dos idosos. “Tenho recebido inúmeras reclamações de idosos na faixa de 80 e 90 anos que estão reclusos há onze meses, e quando chega essa esperança que é a vacina, ainda não foram imunizados. Tem que ter gestão. Planejamento para resolver isso”, declarou.

Por Andrea Lima

Foto: Gilton Rosas