ENERGISA DISPONIBILIZA OPÇÃO DE SOLICITAR SERVIÇOS NO AMBIENTE VIRTUAL

Com o recente aumento dos casos de Covid-19, é necessário que as pessoas continuem com as medidas de precaução contra o Coronavírus. Só em Sergipe, mais de 139 mil pessoas já testaram positivo e cerca de 2,8 mil pessoas morreram. Evitar aglomeração é uma das principais recomendações dos órgãos de saúde. Por isso, o atendimento por meio dos canais digitais tem sido a melhor escolha para solicitar serviços de forma mais rápida e sem sair de casa.

A Energisa, por exemplo, disponibiliza aos seus clientes a opção de solicitar serviços no ambiente virtual por meio da Gisa, uma assistente virtual 24 horas pelo WhatsApp, do aplicativo Energisa On e do website www.energisa.com.br. Por meio deles, é possível solicitar 2ª via de conta, ligação nova, negociar faturas atrasadas, solicitar mudança de titularidade, atualizar dados cadastrais, entre outros. Além disso, a empresa oferece a possibilidade do débito automático e o envio da fatura por e-mail. Tudo isso para dar mais segurança e comodidade, tornando a rotina do cliente cada vez mais prática.

Para aqueles clientes que mesmo assim optarem por se deslocar até pontos de atendimento presenciais, a Energisa está oferecendo agora a comodidade de agendar o horário de atendimento nas agências localizadas em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana. Para utilizar o sistema é muito simples, basta o cliente acessar o site http://agendamento.energisa.com.br ou por meio da GISA no WhatsApp, escolher o serviço desejado, preencher o formulário de identificação e selecionar a data e horário de atendimento.