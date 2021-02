Familiares de um idoso vitima de tentativa de homicídio cobram segurança e elucidação

04/02/21 - 09:15:39

Um homem identificado como Erivaldo Dantas, de 64 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio ocorrida no último dia 28 de janeiro, após um suposto desentendimento entre o idoso, pai de um jovem e um homem que tentou contra a vida do filho.

O caso foi registrado em Boletim de Ocorrência no mesmo dia e as informações passadas por familiares da vítima são de que a tentativa de homicídio ocorreu no Povoado Canal de São Sebastião, localizado no município de Barra dos Coqueiros, quando o idoso tentou defender o filho que supostamente seria assassinado por um homem acometido de ciúmes da ex-namorada.

A vítima teve graves ferimentos se foi encaminhado às pressas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) onde foi preciso passar por uma intervenção cirúrgica e ficou internado em estado grave.

O que chama atenção do fato. é a narrativa feita por uma das filhas da vítima que alega que o caso ainda não foi investigado pela polícia e que o suposto autor da tentativa de homicídio estaria circulando tranquilamente pelas ruas do povoado.

Ainda segundo ela, “até agora nada. Os assassinos continuam inclusive morando no mesmo local, a polícia foi até o povoado fizeram perguntas aos moradores e nada ocorreu” lamenta a filha

Por conta dessa situação, ela solicita que haja mais segurança para o idoso os irmãos da vítima que alegam se sentir ameaçados. Além disso, eles aguardam que a polícia se pronuncie sobre o assunto e cobram a elucidação da tentativa de homicídio.