FCDL CORROBORA DECISÃO DO “NÃO FACULTATIVO” DURANTE O CARNAVAL

04/02/21 - 14:52:50

A decisão do governador Belivaldo Chagas e do prefeito Edvaldo Nogueira em não decretar o ponto facultativo nos órgãos públicos estaduais e municipais durante a semana de carnaval – 15 a 17 de fevereiro – foi recebida com muita alegria pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojista, FCDL/Sergipe. A medida deverá ser seguida pelas prefeituras municipais sergipanas.

Para o dirigente maior da entidade, Edivaldo Cunha, em tempos de pandemia e de recuperação da economia perdida ano passado, a medida vai garantir a normalidade dos trabalhos e contribuir para o aquecimento nas vendas.

– Não se justifica festas e aglomerações numa fase tão crítica que estamos vivendo. Precisamos salvar vidas e a economia. Carnaval tem todo ano – rebate Cunha.

Segundo a FCDL, a expectativa é a de que o comércio gere uma movimentação considerada normal para o atual estágio da fase pandêmica, salientando que também os bares, restaurantes e hotéis poderão sofrer um aquecimento por conta da presença de pacotes já vendidos anteriormente, mas sem o teor de aglomerações que ocorreria caso fossem decretados o ponto facultativo e feriado de carnaval.

Da assessoria