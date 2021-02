Fundact abre cadastro permanente para estudantes de nível médio e superior

04/02/21 - 14:43:27

A Prefeitura de São Cristóvão, através da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), deu início ao Programa de Estágio 2021, que visa a abertura de cadastro reserva permanente para estudantes de nível médio e superior. O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a necessidade do órgão municipal.

Os interessados devem preencher o formulário que está disponível no site www.saocristovao.se.gov.br e a intenção é que alguns estagiários sejam convocados ainda neste mês.

A remuneração para os estudantes de ensino médio ou técnico que cumprirão carga horária de 4h/dia é de R$ 464,94. Para os do ensino superior a bolsa estágio é de R$ 576,76 e R$ 865,14, para aqueles que cumprirem 4h e 6h, respectivamente.

Dúvidas podem ser sanadas através do 3045-4937.

Nível superior

Para os estudantes de nível superior o cadastro está aberto para aqueles que atuam em áreas as quais a Fundação abrange, a exemplo dos cursos de História, Música, Arqueologia, Dança, Direito, Cinema e Audiovisual, Museologia, Teatro, Biblioteconomia, dentre outros.

No preenchimento dos formulários os candidatos devem anexar o comprovante de matrícula da instituição de ensino à qual faz parte. Estes estagiários de nível superior poderão atuar nos museus, igrejas, Casa do Folclore, diretorias de cultura e de turismo da Fundação.

Nível médio

Para o nível médio, que abrange os alunos do Ensino Médio Regular e Médio Técnico, serão abertas vagas para ocupação dos espaços como museus e igrejas. Eles receberão capacitação sobre educação patrimonial para que possam atuar nesses locais. Através de parceria firmada entre a Prefeitura e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), os estagiários de nível médio também receberão orientação sobre temas como atendimento, introdução à administração e introdução à contabilidade.

“No caso dos estudantes de nível médio, nós estamos dando prioridade para aqueles que são moradores do município. A ideia é que eles enxerguem nesse estágio uma oportunidade de profissionalização, em que eles futuramente possam atuar como guias, monitores ou até possam despertar o desejo para que eles possam seguir alguma carreira acadêmica nas áreas afins”, explicou a diretora-presidenta da Fundact, Paola Santana.

No ato do preenchimento do formulário, os estudantes de Nível Médio Regular devem sinalizar qual o ano que está cursando. Caso seja Nível Médio Técnico, precisam informar a área específica.