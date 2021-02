Governo do Estado nomeia 8 novos delegados da Polícia Civil

04/02/21 - 11:49:53

A Polícia Civil de Sergipe vai contar com o reforço de oito novos delegados substitutos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de Sergipe da última quarta-feira, 3 de fevereiro. A próxima fase é a de apresentação dos nomeados à Secretaria de Estado da Administração (Sead), na qual serão entregues os documentos e feita a realização dos exames médicos. Em seguida, eles se apresentarão na Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), onde serão lotados para o estágio e, em seguida, receberão a lotação definitiva, todos no interior do estado.

Os nomeados, na condição de ampla concorrência, foram Rafael Kaufer Leite, Andreza Tayse Cavalcanti Costa (sub judice), Gustavo Mendes Ribeiro, Carla Viviane Oliveira do Nascimento e Douglas de Lucena Correia Costa. Na condição de pessoa com deficiência, os nomeados foram Marcela de Almeida Souza (sub judice) e João Victor Agra de Lima. Na condição de cota racial, foi nomeado Lucas de Jesus Chagas. Os novos delegados foram aprovados no concurso público nº 07/2018, promovido pela então Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, para provimento de delegados substitutos.

O delegado-geral, Thiago Leandro, destacou que a nomeação dos novos delegados significa o reforço das atividades investigativas da Polícia Civil em Sergipe. “Representa uma melhora na prestação de serviços e na presença da Polícia Civil, principalmente no interior do nosso estado, visando combater com mais eficiência os crimes de homicídios, por exemplo. Também vamos melhorar, no interior do estado, a presença da Polícia Civil na questão do atendimento a grupos vulneráveis”, enfatizou.

Thiago Leandro complementou detalhando que os novos nomeados passarão pelas fases de admissão, estágio e, em breve, a lotação nas unidades policiais do interior de Sergipe. “Eles estão em processo de passagem pela inspeção e vistoria para a admissão. Depois eles irão tomar posse e, por algumas semanas, passarão por um pequeno estágio para pegar o ritmo do trabalho. Logo após, serão lotados nas unidades. A perspectiva é de que façamos a lotação deles nas cidades em que, por enquanto, não temos delegados”, informou.

O delegado-geral também mencionou que novas nomeações ocorrerão à medida em que sejam autorizadas pelo Governo do Estado. “Vamos aguardar possíveis futuras nomeações para fortalecermos ainda mais a Polícia Civil, visando cumprir seu papel institucional de prestar a segurança pública à população”, finalizou.

Fonte e foto SSP