Mulher é assassinada com golpes de faca em Aparecida

04/02/21 - 08:44:20

Um suposto desentendimento entre uma mulher e o homem com quem tinha um relacionamento terminou em morte.

As informações são de que o crime foi registrado na noite desta quarta-feira (03) quando uma mulher foi assassinada a golpes de faca no município de Nossa Senhora Aparecida e principal suspeito do crime é o homem com quem a vítima mantinha um relacionamento.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Itabaiana, mas acabou morrendo nas primeiras horas desta quinta-feira (04).

De acordo com informações da 3ª Cia do 3º BPM, que atendeu a ocorrência, a equipe foi informada sobre o desentendimento de um casal, em um sítio na zona rural de Aparecida.