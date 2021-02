PMA CONVOCA APROVADOS NO PSS DA EDUCAÇÃO PARA ENVIO DE EXAMES E DOCUMENTOS

04/02/21 - 05:00:04

O Edital nº 28/2021, publicado nesta quarta-feira, 3, traz a lista com os nomes de 313 candidatos aprovados para o cargo de Professor no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Educação (PSS – Semed 2018), que participarão de inspeção de saúde e entrega de documentos. O envio dos exames e documentos deve ser feito de forma virtual, através do AjuInteligente, no período de 18 a 23 de fevereiro.

“A ideia de fazer todo o procedimento de forma virtual é para evitar a aglomeração, já que estamos em um período em que a regra é o distanciamento social por causa da covid-19, além de proporcionar maior comodidade aos candidatos, que não precisarão se deslocar até o Centro Administrativo para entregar a documentação”, explica a gerente-geral de Desenvolvimento de Pessoas da Seplog (Gergdep), Noêmia Gois.

Noêmia também destaca que, no tocante à inspeção de saúde, uma equipe de profissionais médicos da Perícia Médica já está preparada para fazer a análise dos exames protocolados pelos candidatos. “É importante frisar que, para dar agilidade ao processo, todo o procedimento será feito de forma remota. Ou seja, a partir do momento em que os documentos são anexados, os nossos profissionais já iniciam a análise pericial”, ressalta.

Para ter acesso à ferramenta e protocolar os documentos, basta acessar o site ajuinteligente.aracaju.se.gov.br, entre os dias 18 e 23, e pesquisar por CONVOCAÇÃO SEMED EDITAL Nº28/2021. Para acessar o edital com a lista de convocados e de documentos a serem apresentados clique aqui.

Foto: Marcelle Cristinne