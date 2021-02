ROBERTO JEFFERSON PARA RODRIGO: “VAMOS ENFRENTAR A NEW LEFT, OS ISENTÕES”

04/02/21 - 09:59:36

Cumprindo agenda parlamentar em Brasília, o Deputado Estadual, Rodrigo Valadares, esteve ao lado do Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson. Em uma foto onde aparecem juntos, o Presidente demonstrou reconhecimento ao trabalho do parlamentar e disparou elogios.

“Esse é o Deputado Rodrigo Valadares, conservador, cristão, patriota, e que lutou sozinho e com coragem contra a esquerda que infelizmente se apoderou do Estado de Sergipe. Ele não se acovarda, e nós vamos enfrentar juntos, em Sergipe, a esquerda, a new left, os isentões e quem vier pela frente”, declarou.

Rodrigo é o atual Secretário Geral Nacional do partido e membro da Executiva. Para ele, é honroso poder trabalhar ao lado de Roberto Jefferson, que defende os mesmos ideais políticos que os seus.

“É uma honra poder fazer política ao lado desse gigante, nosso Presidente Nacional, Roberto Jefferson. Homem de Deus, defensor da vida, da família e dos valores conservadores. Apoiador do nosso Presidente Bolsonaro e defensor do nosso Brasil. Avante PTB, Vencer ou Vencer!”

Por Luísa Passos

Foto Assessoria de Imprensa