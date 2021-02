Sesc abre inscrições para aulas de dança, música e artesanato

04/02/21 - 16:36:51

O Serviço Social do Comércio (Sesc) está com inscrições abertas para aulas de música, e artesanato e dança em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. As atividades são para todas as idades. Os preços são acessíveis e quem está com o cartão do Sesc atualizado possui desconto especial.

Na unidade do Sesc Centro estão disponíveis as aulas de dança do ventre e de salão. Também há vagas em cursos de pintura em tela e em tecido, receita de bordado, macramê, crochê e criação de luminárias nos modelos lua, industrial, PVC, EVA e de cordão.

Os cursos são para quem nunca teve contato com o artesanato e também para quem quer aprimorar as habilidades. “Muitos alunos buscam o aprendizado como passatempo, mas a maioria acaba garantindo uma renda extra com a venda do que produzem. Ensino a reaproveitarem materiais simples e até restos de obras para fazerem itens bonitos para a decoração”, afirmou a artesã e instrutora do Sesc, Maria Hortência Menezes.

As técnicas ensinadas serão as mais variadas e os alunos poderão levar ideias para serem adaptadas às aulas. “As luminárias são muito pedidas. Esse modelo lua, por exemplo, é feito com papel higiênico, cola, água, lâmpada pequena e madeira reaproveitada. É um sucesso! Também vou explicar desde o início o crochê e o macramê. No curso de pintura, levarei os alunos para observação na praça para inspirar suas ideias que serão registradas nas telas”, revela Maria Hortência.

Já no Sesc Siqueira Campos, as turmas abertas são para aulas de danças do ventre, cigana, salão, folclórica, contemporânea e afro. Também há vagas para balé, sapateado, free dance, street dance, K-Pop e jazz.

“O programa das aulas inclui exercícios de controle de movimento, respiração, coordenação motora, expressão corporal, flexibilidade e demais fundamentos e desenvolvimento de habilidades. Nas crianças, vamos desenvolver a psicomotricidade, ludicidade e musicalidade por meio de brincadeiras e jogos coletivos”, ressaltou Janaína Veloso, professora de ballet, sapateado e dança afro-contemporânea.

Em Nossa Senhora do Socorro, os cursos ofertados são de dança de salão, dança do ventre, receitas de bordado, técnicas de macramê, pintura em tela, violão para iniciantes e contrabaixo elétrico.

Tempo de aprender

A dona de casa Zelma Santos Menezes já fez curso de macramê no Sesc no ano passado e agora assiste a aulas de crochê para iniciantes. Para ela, os trabalhos manuais são uma distração para a mente principalmente em tempos de distanciamento social por causa da pandemia. “Aprender coisas novas foi a melhor terapia, não preciso de remédio, de nada mais. Logo que possível quero fazer um kit de mesa posta para presentear a minha filha”, revelou.

“Hoje já estou com 50 anos, mas minha vida toda foi trabalhando então nunca tive tempo de ter esse prazer na parte de artesanato. Graças a Deus o Sesc nos proporciona esse momento e hoje eu estou aprendendo o crochê”, finalizou a aluna Ana Maria de Melo Prudente.

Matrículas presenciais

As matrículas estão sendo realizadas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, nos locais dos cursos. O Sesc Centro fica situado na Rua Senador Rollemberg, 301, no Bairro São José. Mais informações no telefone (79) 3216-2727.

A unidade do Siqueira Campos fica na Rua Bahia, 1059, no Bairro Siqueira Campos. Os interessados nas aulas de dança podem buscar mais detalhes das atividades pelo telefone (79) 3025-4511.

O Sesc Socorro está situado na Av. Perimetral B, 250, no Conjunto Marcos Freire II. O telefone de atendimento ao público é (79) 3279-3801.

Fonte e foto assessoria