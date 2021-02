SMS ESCLARECE DESTINAÇÃO DE DOSES DA VACINA CONTRA COVID-19 AO HU

04/02/21 - 17:00:20

A Secretaria da Saúde de Aracaju esclarece que a vacinação de profissionais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU/UFS) está em conformidade com o Plano Municipal de Vacinação contra Covid-19, o qual, alinhado às diretrizes do Ministério da Saúde, contempla, em sua primeira fase, à imunização dos trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente das ações de enfrentamento à emergência em saúde pública provocada pela pandemia do novo coronavírus.

O HU/UFS não oferta mais atendimento para casos relacionados à covid-19, pois encerrou, ainda em dezembro do ano passado, as atividades dos 14 leitos da UTI Covid que funcionavam na unidade. Ainda assim, recebeu da Secretaria Municipal de saúde, num primeiro momento, 254 doses da vacina, de acordo com a própria lista numérica e nominal fornecida pela direção do hospital, e que estão sendo ministradas desde o dia 26 de janeiro.

A SMS reforça, portanto, que não há nenhum privilégio para o setor privado na vacinação contra a Covid-19 em Aracaju como insinua dirigentes do Sintufs. A Secretaria prioriza hospitais que estão na linha frente no combate ao novo coronavírus, classificação que não cabe mais ao Hospital Universitário, já que a unidade não quis retomar o atendimento.

Aracaju recebeu, inicialmente, 21.878 doses de CoronaVac para imunizar 10.939 profissionais de saúde. Como esse quantitativo corresponde a 38% dos profissionais público-alvo desta fase da campanha, são priorizados os que atuam diretamente com pacientes com covid-19. Com a chegada de novas doses do imunizante, a Secretaria Municipal da Saúde encaminhou mais 350 doses da vacina ao HU/UFS.