Vereador Byron se coloca à disposição dos novos membros eleitos para as Comissões

04/02/21 - 05:52:37

O vereador de Aracaju e 2° Secretário da Mesa Diretora da Câmara, Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos), participou, nesta quarta-feira, 3, da 1ª Sessão Extraordinária, que definiu os membros das cinco Comissões Permanentes que compõem o Parlamento Municipal. O sargento parabenizou os novos membros das comissões temáticas e reforçou que colaborará, de maneira ativa, com cada uma.

Seguindo o Regimento Interno da Casa, a primeira sessão legislativa do ano foi aberta com a eleição das Comissões Temáticas. Byron aproveitou para parabenizar a vereadora Sheyla Galba (Cidadania), que optou por não disputar a participação como membro da Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do Consumidor, deixando a vaga para a parlamentar Linda Brasil (Psol)”.

“A atitude da vereadora Sheyla Galba merece ser reconhecida. Todos sabemos da luta dela na área da saúde e o quanto a sua participação como membro é relevante. Mas, entendendo a sensibilidade da causa também defendida pela colega parlamentar, ela optou por ceder a representação na Comissão para a vereadora Linda Brasil”.

Ainda, segundo o vereador, o seu mandato transitará entre as Comissões para colaborar da melhor maneira possível. “Quero dialogar, conhecer as demandas e colaborar com as ações. O meu mandato está à disposição para se somar às boas iniciativas de todas as Comissões”, finalizou.

Comissões Permanentes

Com o objetivo de emitir pareceres especializados e realizar investigações, as Comissões são órgãos técnicos, compostos pelos membros da Câmara, seguindo o Regimento Interno da Casa, que estabelece que as composições das Comissões Temáticas devem ser feitas pela representação proporcional dos partidos, que será obtida dividindo o número de vereadores pelo número de membros de cada Comissão e, o número de vereadores de cada partido pelo quociente assim alcançado.

Por: Pábulo Henrique