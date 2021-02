“A mastologia não é só tratamento, ela também é prevenção”, afirma especialista

05/02/21 - 14:44:26

Em uma edição especial do Mulheres In Live alusivo ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado na quinta-feira, 4, Sheyla Galba, vice-presidente do Mulheres de Peito, conversou com a mastologista Renata Montarroyos. Elas falaram da importância da prevenção ao câncer, com destaque ao de mama, o mais incidente nas mulheres (excetuando-se o câncer de pele não melanoma). O vídeo na íntegra pode ser conferido no perfil @movimentomulheresdepeito no Instagtam.

“Ele equivale a cerca de 20 a 30% dos cânceres femininos, o que corresponde a um terço dos cânceres em mulheres. São números assustadores. Por isso, qualquer desconfiança ou até mesmo em cuidados de rotina você ter um mastologista para chamar de seu. A mastologia não é só tratamento, ela também é prevenção. A gente explica para mulher como funciona a mama e quais os cuidados necessários”, ressaltou a médica.

Outro ponto levantado na live foi em relação ao rastreamento por meio do exame preventivo de mamografia. “Inclusive, o Mulheres de Peito está viabilizando um projeto para levar a carreta equipada com o equipamento para os municípios sergipanos, garantindo o que as mulheres possa realizar a mamografia, pois é somente por meio do exame de imagem é possível diagnósticar o câncer com precisão. Vale ressaltar que já realizamos um trabalho de conscientização da sociedade nos municípios sobre a importância da prevenção e a importância de conhecermos o nosso corpo”, salientou Sheyla Galba.

“Agora, não adianta levar a carreta da mamografia para o interior e as pessoas continuem dentro de casa. É preciso que busquem, porque a carreta não vai bater na porta”, endossou a especialista.

A mastologista destacou ainda a relevância do autoexame, mas enfatizou que só ele não é o sificiente. “É importante, mas não salva vidas. O que salva vidas é o diagnóstico precoce, por meio da mamografia. Por isso, olhem a mama de vocês, se entendam como mulher e mesmo que não identifiquem lesões na mama, vocês vão se valorizar, se autoconhecer e procurar o mastologistas para fazer busca ativa”, frisou.

Mulheres de Peito