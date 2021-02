Centro Estadual de Educação Profissional Chagas ofertará cursos técnicos

A instituição de ensino já finalizou o processo de inscrição, sendo ofertadas 40 vagas para o curso técnico em Mecânica e 40 vagas para o curso técnico em Segurança do Trabalho, nos turnos manhã e tarde

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou na terça-feira (02), retificação do edital nº 02/2021, que trata das inscrições para o Processo Seletivo do Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Déda Chagas, em Carmópolis. A instituição de ensino já finalizou o processo de inscrição, sendo ofertadas 40 vagas para o curso técnico em Mecânica e 40 vagas para o curso técnico em Segurança do Trabalho, nos turnos manhã e tarde.

De acordo com o documento de retificação, o resultado será divulgado no dia 22 de fevereiro. Já o período de matrículas deverá ser de acordo com os seguintes critérios: Matrícula Confirmada (de 1º a 4 de março); Matrícula Renovada de Egressos da Rede Pública Estadual (de 5 a 10 de março); Matrícula de Alunos Candidatos à Rede Pública Estadual (de 11 a 15 de março). O início está previsto para o dia 22 de março de 2021, e os cursos terão a duração de três anos.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter idade mínima de 14 anos; ter concluído o Ensino Fundamental; ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais, nos turnos ofertados e nos sábados letivos e de reposição; além de apresentar certificado de conclusão do Ensino Fundamental com as médias das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática para apuração da média aritmética.

O resultado será divulgado na sede da unidade de ensino e na página oficial da Seduc. No ato da matrícula, o selecionado deverá apresentar os seguintes documentos: Histórico de conclusão do Ensino Fundamental (original); uma fotografia 3×4 recente; e cópias da carteira de identidade; título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de 18 anos); certificado de reservista (sexo masculino); comprovante de residência; e CPF.