Deputado Rodrigo Valadares sai em defesa da Deputada Federal Bia Kicis

05/02/21 - 11:36:00

Nesta quarta-feira, 03, o Deputado Estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, usou suas redes sociais para defender a Deputada Federal Bia Kicis (PSL), que tem sido atacada publicamente pela mídia, por duvidarem da capacidade da parlamentar para ocupar a presidência da Comissão de Constituição.

“A fritura à guerreira e grande Deputada Bia Kicis já começou. A Globo News acaba de passar 10 minutos atacando a Bia, alegando que ela não é ‘do jogo’. O establishment não aceita uma deputada do povo à frente da mais importante comissão do nosso país, a CCJ”, desabafou. Bia, por sua vez, retweetou a mensagem do Deputado e destacou: “Minha indicação”.

Kicis foi designada por Arthur Lira, o novo presidente da Câmara, à presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em que se encarrega de avaliar a constitucionalidade dos projetos apresentados na Casa. Todavia, Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) criticaram a ação e esse se tornou um dos assuntos comentados pela mídia.

Para Rodrigo Valadares, toda a crítica não passa de ‘jogos políticos’. “A mesma mídia que ataca sem motivos a Deputada Bia Kicis, se calou durante a gestão de Joice Hasselman à frente da comunicação da Câmara. Qual credibilidade tem essa gente? Queremos Bia na CCJ!”, finalizou.

Por Assessoria de Imprensa