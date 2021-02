DEPUTADO VALDEVAN NOVENTA DARÁ SUPORTE A PROJETOS AGRÍCOLAS DE ITABAIANA

05/02/21 - 08:42:35

O deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) recebeu em Brasília a secretária da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar do município de Itabaiana, Lorena Souza. Na ocasião, foi apresentado ao deputado propostas de aquisição de recursos federais junto ao Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento para o município serrano.

Segundo a secretária, Itabaiana é considerada a cidade mais importante do agreste sergipano devido ao seu expressivo potencial para o comércio e por essa posição consolidada, ela solicita ao deputado Valdevan demandas estruturantes como a aquisição de caminhão tipo boiadeiro para apreensão animal, reforma da Escola Agrícola e seus implementos, tratores, kit para análise do solo, aquisição de um veículo tipo caminhonete, aquisição de motocicletas, regularização do Mercado Municipal I, II e área externa destinada a comercialização de pescado e vísceras e, ainda, um Projeto de Desenvolvimento Territorial da Cadeia da Batata Doce.

“Recebemos das mãos da secretária Lorena as prioridades na área da Agricultura e imediatamente encaminhamos para nossa equipe técnica, que deve buscar os caminhos para a concretização das demandas. Uma das propostas que vamos nos empenhar de imediato, será a questão da reforma da Escola Técnica Agrícola, localizada no povoado Roncador. A obra tem um orçamento estimado de R$ 2,5 milhões”, explicou Valdevan Noventa.

Para Lorena, o projeto foi elaborado por técnicos da prefeitura de Itabaiana e sua concretização deve dinamizar ainda mais a área da agricultura. “Itabaiana tem essa vocação para a agricultura e nós queremos ampliar com qualidade os serviços disponibilizados aos itabaianenses. O apoio do parlamentar Valdevan Noventa e da sua equipe em Brasília é de extrema importância”, disse.

Por Humberto Jr.

Foto assessoria