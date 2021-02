Feira de Livros Escariz oferece uma diversidade de obras para iniciação de crianças à leitura

05/02/21 - 09:30:48

Evento acontece no RioMar Aracaju e permanece no shopping até o dia 10 de março

A leitura é uma atividade importante para a promoção da saúde mental de jovens e adultos, mas na primeira infância os livros são fundamentais para o aprendizado dos pequenos. Além de estimular a criatividade, as habilidades físicas e sensoriais, amplia o vocabulário e auxilia a criança a soltar a imaginação.

Para incentivar a leitura nos primeiros anos de vida e mostrar que ler é algo prazeroso, a Feira de Livros Escariz, localizada na Praça de Eventos Mar, no RioMar Aracaju, disponibiliza uma diversidade de obras para crianças a partir de seis meses. Nesta faixa etária, os livrinhos de banho estimulam no bebê os sentidos do toque e visão, transformando o banho em um momento lúdico e divertido.

Para as crianças acima dos dois anos, a feira oferece várias opções de histórias que, além de estimular a criatividade, ajudam a criança no desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas e emocionais. Os benefícios da leitura na primeira infância são tantos, que os livros surgem como uma nova forma de entretenimento para a diversão da família.

A Feira de Livros Escariz permanece no RioMar Aracaju até 10 de março e é uma excelente opção de passeio com as crianças. O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Confira algumas obras para podem ajudar os pequenos a descobrirem os prazeres da leitura:

Livros para bebês

123…Já! e coleção da Fisher Price “Como é bom’ e ‘Onde estão os animais?’

Para crianças entre 2 e 3 anos

Coleção Hora de Brincar, Sapinho!

Para crianças de 3 a 4 anos

Coleção Quando me sinto

Para crianças que estão em homeschooling

Coleção Ciranda Escolar: frases, alfabeto e números

Coleção 60 atividades

Caligrafia Divertida

Coleção Vamos Aprender

Para crianças acima de cinco anos de idade

Coleção Lendas do Folclore

Fotos Divulgação

Da assessoria