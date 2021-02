HOMEM É ASSASSINADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DA IRMÃ NO JARDIM CENTENÁRIO

05/02/21 - 10:43:44

Um homem identificado como Heribaldo Prado Maciel, 43 anos, foi assassinado quando se encontrava na porta da residência da irmã, localizada no bairro Jardim Centenário, em Aracaju

As primeiras informações são de que Heribaldo era feirante e morador do município de lagarto estava a passeio na casa da irmã, quando foi barbaramente assassinado com vários tiros.

Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O sepultamento será no município de Ribeirópolis.