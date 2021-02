Mostra de Artesãs/Instrutoras da Fundat acontece entre 9 e 28 de fevereiro

05/02/21 - 16:38:10

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), vai realizar, no período de 9 a 28 de fevereiro, uma mostra artesanal, destinada a divulgar e comercializar o trabalho artesanal desenvolvido pelas profissionais que atuam como instrutoras dos cursos e oficinas da Fundat. A Mostra vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, no Espaço da Fundat, situado no pavimento térrea do shopping Riomar.

O propósito do evento é estimular a geração de renda destas mulheres e estimular o empreendedorismo e a valorização do artesanato regional. Para a presidente da Fundat, Edivaneide Lima, esta é uma excelente oportunidade do público conhecer na prática o trabalho das instrutoras da Fundação. “São peças lindas e de excelente bom gosto feitas com muita criatividade e dedicação. Eu estou encantada com tudo que vi e que a população também poderá apreciar durante estes dias de Mostra”, afirma a presidente.

A artesã e instrutora da Fundat, Eliane Santos, trabalha produzindo artesanato em vagonite e confeccionando peças envelhecidas. Uma das profissionais que participará da Mostra, ela conta que está com as melhores expectativas para este momento. “Esta oportunidade que a Fundat está concedendo é muito importante porque faz com que a gente exponha o nosso trabalho artesanal, que durante a pandemia ficou muito restrito. Lá, a gente vai mostrar o que a gente faz e com isso, acredito que vai atrair o público para conhecer os cursos da Fundat”, destaca a artesã que participará da última semana da Mostra.