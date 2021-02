MPs REÚNEM COM SECRETARIAS PARA AVALIAR A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

05/02/21 - 13:55:25

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) e o Ministério Público de Sergipe (MPSE) reuniram-se com representantes das Secretarias de Saúde do Estado de Sergipe e do Município de Aracaju para avaliar a vacinação contra a Covid-19 em todo o estado. Também foram discutidas perspectivas para a transparência, distribuição e aplicação das vacinas nos próximos dias.

Na reunião, ficou estabelecido que o Governo Estadual deverá prestar aos MPs, no prazo de 5 dias, informações sobre a definição das próximas etapas da vacinação e do escalonamento dos grupos prioritários, após reunião realizada com os Secretários de Saúde dos municípios sergipanos. Já a Prefeitura de Aracaju deverá informar, também no mesmo prazo, sobre a regularização da transparência das listas de vacinados. As listas divulgadas totalizam 1.532 nomes, enquanto 8.222 doses já foram aplicadas na capital.

Confira aqui os acordos selados na reunião, através da íntegra da ata.

