MULHER É PRESA APÓS DEIXAR CRIANÇAS SOZINHAS EM CASA NO JARDIM CENTENÁRIO

05/02/21 - 15:13:48

Policias civis da Delegacia Especial de Atendimento a Criança e Adolescente Vítima (Deacav) prenderam nesta quinta-feira (04) uma mulher de 32 anos, no bairro Jardim Centenário, pelo crime de abandono de incapaz.

Após receber uma denúncia anônima, os policiais se dirigiram ao endereço informado e encontraram três crianças, sendo uma de sete anos, uma de um ano e uma de oito meses, sozinhos, trancados em casa.

O Conselho Tutelar foi acionado e, antes da chegada da equipe, a mãe das crianças apareceu informando que tinha saído para comprar alimentos. Populares afirmaram que constantemente as crianças ficavam sozinhas em casa. Diante do fato, todos foram conduzidos à delegacia, onde foi dada voz de prisão à mãe das crianças.

Ainda de acordo com as informações policiais, um dos filhos confirmou que a mãe sempre os deixava sozinhos, saindo pela manhã e só retornando para casa à noite. Informações e denúncias sobre casos semelhantes podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP