No Dia da Mamografia, Prefeitura orienta e reforça alerta para tratamento precoce

05/02/21 - 14:38:49

Por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju aproveita o Dia da Mamografia para orientar e alertar as aracajuanas sobre a importância de realizar a mamografia, exame considerado padrão ouro para rastreamento das lesões de mama, sendo realizado por um equipamento de raio X – mamógrafo.

O Ministério da Saúde recomenda a realização da mamografia de rastreamento nas mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos, com o objetivo de identificar e tratar precocemente alterações mamárias.

De acordo com a gerente do Centro de Acolhimento e Atenção à Saúde da Mulher (CAASM), Cristiane Ludmila, existem dois tipos de mamografia. “A diagnóstica, realizada devido a alguma alteração, sinal de lesão ou sintoma que a mulher tenha, e a de rastreamento, chamada também de mamografia de rotina, que é feita em mulheres que não têm nenhuma queixa, mas fazem, periodicamente, a cada dois anos, como maneira de, caso encontre algo, realizar tratamento previamente”, explica.

Acesso

Para acesso ao exame as mulheres devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência, e após avaliação do médico ou enfermeiro da equipe de saúde da família, se houver indicação conforme protocolos clínicos, serão encaminhados para realização da mamografia nas clínicas conveniadas ao SUS municipal.

“Após a realização do exame caso necessário, a usuária é encaminhada para atendimento no [CAASM] situado no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju – Cemar Siqueira Campos. Na unidade esta será avaliada por um médico mastologista e se identificada alguma alteração serão realizados no serviço procedimentos necessários como punções ou biópsias”, enfatiza.

Alterações nos resultados

As pessoas que apresentam alterações nos resultados dos exames têm alta prioridade no atendimento, pois quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento e possível cura do câncer de mama.

“E se houver diagnóstico do câncer mamário a mulher é encaminhada para tratamento nos serviços de oncologia contratados pala SMS. O conhecimento do próprio corpo é uma estratégia que deve ser estimulada, pois a própria mulher na palpação dos seus pode identificar alterações e buscar um serviço de saúde para maiores avaliações e seguimentos necessários”, orienta.

SMS