Orquestra Jovem o estado de Sergipe abre 170 novas vagas

05/02/21 - 06:02:49

Após um mês de recesso, as atividades da Orquestra Jovem de Sergipe foram retomadas na última segunda-feira (dia 01), seguindo todos os protocolos de segurança por conta da pandemia do Covid-19. A primeira semana foi de rematrícula para os alunos que já fazem parte do projeto, com o objetivo de atualizar os dados. Mas a partir do dia 08 de fevereiro, crianças e adolescentes, entre 06 e 18 anos, que quiserem participar da Orquestra terão uma oportunidade.

Estão abertas 170 novas vagas para os naipes de Musicalização, Canto Coral, Percussão, Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta Doce e Flauta Transversal. Além disso, três novos naipes serão inseridos no projeto, Oboé, Fagote e Clarinete. Outra novidade é que as aulas acontecerão este ano em dois turnos, manhã e tarde, nos três polos: Espaço Cuidar, CRAS Santa Maria e Instituto Rahamim. No turno matutino das 09h às 11h30h, e pela tarde das 14h às 18h.

Para Musicalização são 35 vagas, turnos manhã e tarde, idade de 06 a 09 anos, Canto Coral são 25 vagas, turnos manhã e tarde, idade de 10 a 18 anos, Percussão são 35 vagas, turnos manhã e tarde, idade de 08 a 16 anos. Nos sopros: Flauta Doce são 16 vagas, turnos manhã e tarde, idade de 07 a 12 anos, a Flauta Transversal são 08 vagas, turno da tarde, idade de 08 a 15 anos, Oboé são 04 vagas, turno da tarde, idade de 10 a 15 anos, Fagote são 02 vagas, turno da tarde, idade de 10 a 15 anos e Clarinete são 08 vagas, turno da tarde, idade de 10 a 15 anos. Nas Cordas: Violino são 16 vagas, turnos manhã e tarde, idade de 07 a 12 anos, Viola são 14 vagas, turno da tarde, 07 a 16 anos, Violoncelo são 06 vagas, turno da tarde, idade 07 a 16 anos e Contrabaixo 02 vagas, turno da tarde, 07 a 16 anos.

As inscrições para as novas vagas vão acontecer de 08 a 12 de fevereiro, das 14h30 às 17h30, no Espaço Cuidar, na rua B9, sem número, conjunto Valadares, no bairro Santa Maria. Para se inscrever, os candidatos devem morar nos bairros Santa Maria e 17 de Março, ter disponibilidade para os horários das aulas, estar matriculado em escola pública ou privada, ir acompanhado dos pais ou responsáveis. Para participar não é necessário conhecimento prévio em música. Para realizar a inscrição os candidatos devem apresentar RG e CPF deles e do responsável, original e cópia, comprovante de residência, original e cópia.

ORQUESTRA JOVEM DE SERGIPE – OJSE

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio da empresa Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda, da Prefeitura Municipal de Aracaju e do Instituto Rahamim.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a mais de 150 crianças, adolescentes e jovens, dos bairros Santa Maria e 17 de Março, a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de corda (violino, violoncelo, viola, contrabaixo) percussão, sopro (flauta, flauta doce e flautim), canto coral e musicalização, promovendo um encontro com a música clássica e abrindo portas para a profissionalização. São oferecidas aulas individuais e em grupo, de segunda a sexta-feira, e ensaios aos sábados, no Espaço Cuidar, no CRAS e no Instituto Rahamim no bairro Santa Maria.

Por Manuella Miranda

Foto assessoria