PREFEITURA DE LARANJEIRAS TERÁ R$ 1 MILHÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

05/02/21 - 19:39:21

O vice-prefeito de Laranjeiras, Janio Dias, assinou na tarde desta sexta-feira, 05, contrato para a execução de pavimentação asfáltica e/ou em paralelepípedo no município. Os recursos, na ordem de R$ 1 milhão, são fruto de emenda do deputado federal Fábio Reis. A obra será executada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

As obras devem ser iniciadas no mês de abril, uma vez que será preciso seguir alguns trâmites para, assim, ser dada a ordem de serviço. Os locais a serem pavimentados vão ser definidos pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Laranjeiras.

“Estou destinando mais uma emenda que irá beneficiar toda a população de Laranjeiras. Desta vez, os recursos serão aplicados na pavimentação que, com certeza, vai levar mais qualidade de vida ao povo, tornar a cidade mais bonita e organizada, além de facilitar o acesso daquelas pessoas que residem em locais sem pavimentação”, destacou o deputado Fábio Reis.

O vice-prefeito, Janio Dias, que representou o prefeito José de Araújo (Juca) na solenidade, agradeceu o empenho do parlamentar em mais uma vez, destinar recursos aos laranjeirenses. “Em pouco mais de um mês de gestão, o parlamentar nos contemplou com esta emenda para a pavimentação e doou dois ônibus escolares 0 km. Isso prova que a busca de parcerias com outras esferas governamentais é de suma importância para o desenvolvimento do povo e do município”, frisou Janio Dias.

ASCOM PML.