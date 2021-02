PROJETO DO DEPUTADO FÁBIO HENRIQUE É DESTAQUE NA IMPRENSA NACIONAL

05/02/21 - 15:31:28

A Revista ‘IstoÉ Dinheiro’ destaca o projeto do deputado Federal Fábio Henrique (PDT/SE) que estabelece o retorno do Auxílio Emergencial até junho de 2021, no valor de R$ 600,00. Em sua edição digital, no Portal Terra, a IstoÉ Dinheiro afirma que com “as definições dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal resolvidas, a volta do auxílio emergencial em 2021 deve entrar na pauta de discussões do Congresso já nesta semana”.

Pelo levantamento feito pela revista, existem quatro projetos que tratam sobre a volta dos pagamentos à população, sendo três na Câmara Federal e um no Senado. O deputado Fábio Henrique defende que somente quando toda a população estiver vacinada, quando às pessoas puderem voltar a viver com normalidade, é que pode se falar em acabar com o Auxílio Emergencial.

O Projeto de Lei 5514/2020 de Fábio Henrique determina o pagamento do auxílio até o dia 30 de junho ou por seis meses a contar da publicação da Lei. “A economia ainda passa por dificuldades e a retirada do auxílio é condenar milhões de brasileiros à miséria, à fome, ao desemprego e ao fechamento de pequenas empresas pelo Brasil. O Auxílio Emergencial não é da esquerda e nem da direita, a questão não é ideológica e deve nortear a união de todos”, defendeu o deputado sergipano.

Por Henrique Matos