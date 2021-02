Sindijor abre matrículas para curso de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos

05/02/21 - 05:51:50

O Sindicato dos jornalistas do Estado de Sergipe (Sindijor) abre matrículas para o curso 2021 de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, que acontecerá de forma virtual neste ano em decorrência da pandemia covid-19. O curso é uma iniciativa do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe, de acordo com as diretrizes da Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ e é realizado em Sergipe desde 2014.

O aluno(a) poderá optar entre as modalidades de Repórter Fotográfico e de Repórter Cinematográfico. “O curso possibilita ao estudante um conhecimento teórico e prático que o aproxima de duas modalidades fundamentais à prática do jornalismo, que é aquela desempenhada pelo profissional repórter fotográfico e repórter cinematográfico”, afirma Erna Barros, coordenadora de Cursos do Sindicado dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor).

“Mais que oferecer informações técnicas para que o estudante aprenda a fotografar ou a filmar, a proposta do curso é oferecer um entendimento amplo sobre a potência das imagens, como elas se comunicam e como transmitem suas mensagens nos mais variados espaços midiáticos. O objetivo maior é que a prática jornalística desses futuros profissionais seja pautada na ética de um trabalho técnico de qualidade e socialmente responsável”, enfatiza a coordenadora.

O Sindijor disponibiliza aos alunos(as) que concluírem o curso a Carteira de Identificação Nacional da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e assim, contribui para que os profissionais que já estão atuando no mercado possam se regularizar junto ao Sindicato.

O curso, que já formou cinco turmas de profissionais, terá início em março de forma virtual, com retorno às atividades presenciais apenas nos módulos práticos, em setembro. A matrícula deverá ser realizada de 08 a 26 de fevereiro, presencialmente no Sindjor, na rua Maruim (Centro), via agendamento prévio pelo telefone 3043-8007. O valor da mensalidade é de R$ 240,00, passando a ser de R$ 190,00 caso o aluno realize o pagamento em dia (até o dia 05 de cada mês). Mais informações (79) 9 9107-5875. As vagas são limitadas.

Da assessoria