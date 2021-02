SMTT e Setransp promoverão ‘Pit Stop’ de combate à covid-19 no próximo dia 9

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp), se unirão, mais uma vez, para o combate à disseminação do novo coronavírus na capital sergipana. Para isso, na próxima terça-feira, dia 9, será realizado um “Pit Stop contra a covid-19” na canaleta da avenida Rio Branco, das 8h às 11h, e na faixa de pedestre da praça Fausto Cardoso, das 14h às 17h.

A ação faz parte da campanha “Transporte Cuidado”, criada no início da pandemia, e terá a distribuição de máscaras para a população, medição de temperatura corporal, informações sobre a higienização correta das mãos e o incentivo ao uso da bilhetagem eletrônica nos ônibus do transporte público para diminuir a circulação do dinheiro em espécie. Segundo infectologistas, cédulas ou moedas são capazes de contaminar rapidamente uma pessoa, pois concentram o vírus em sua superfície por até cinco dias.

O superintendente Renato Telles reforça a relevância do ‘PiT Stop’ e da colaboração de toda a população no combate ao novo coronavírus. “A Prefeitura de Aracaju já começou a vacinar a população, mas não podemos descansar em relação ao novo coronavírus. Por isso, estamos fazendo ações desde o início da pandemia, desde a desinfecção diária dos ônibus do transporte coletivo à entrega de máscaras, somando esforços no combate à disseminação do coronavírus. E no ‘Pit Stop’ estaremos levando para as pessoas mensagens de cuidados e prevenção contra a doença, distribuindo máscaras e fazendo a medição da temperatura”, detalha.

O presidente do Setransp, Alberto Almeida, também destaca a importância do ‘Pit Stop’. “Estamos seguindo com as medidas de prevenção, e agora ampliando com a campanha Transporte Cuidado. Os veículos do transporte e Terminais de Integração seguem contando com a higienização diária, com a pulverização e ozonização, a medição de temperatura, incentivo ao uso do álcool e a lavagem frequente das mãos, além do uso obrigatório de máscaras. Mas estamos com o PitStop Transporte Cuidado para reforçar essa atenção dos passageiros e colaboradores do transporte a consciência de que a manutenção dos cuidados individuais promovem um bem coletivo”, declara.

