Vereador Pastor Diego pede atenção especial quanto ao enfrentamento da pandemia

05/02/21 - 10:52:08

O vereador Pastor Diego (Patriotas) segue firme acompanhando o enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Aracaju. Na quinta-feira, 4, o parlamentar, em seu posicionamento no Pequeno Expediente da sessão plenária, pediu atenção especial aos vereadores e vereadoras quanto ao acompanhamento das medidas de enfrentamento do coronavírus que estão sendo adotadas pelo Município.

“Nós estamos vivendo um momento marcante: o início de uma nova Legislatura no meio de uma pandemia, enfrentando esse grande desafio. É bem verdade que todos os vereadores e vereadoras têm muitos projetos a serem apresentados e indicações a serem feitas, mas nós precisamos ter uma atenção especial com esse momento que estamos vivendo”, declarou o parlamentar.

Na oportunidade, o Pastor Diego lembrou que na última quarta-feira, 3, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas/AL) e o do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM) firmaram um compromisso de atenção e prioridade às ações e medidas de combate à pandemia no Brasil.

“Nesse mesmo dia, eu, compreendendo a importância desse momento, também fiz um requerimento na Câmara Municipal de Aracaju, pedindo a criação de uma Comissão Transitória para o Enfrentamento da Pandemia, com o objetivo de acompanhar todo plano de vacinação, a ocupação dos hospitais, as medidas para a retomada da economia e as atividades essenciais que serão desempenhadas durante todo esse ano de 2020”, disse.

De acordo com o vereador, a crise pandêmica deve perdurar durante todo ano de 2021, podendo se prolongar até 2022. “Então, peço atenção especial aos senhores e senhoras vereadores, pois precisamos compreender esse momento e o quanto o Poder Legislativo precisa estar presente na população, acompanhando de perto cada medida de enfrentamento da pandemia”, frisou.

“Por fim, quero desejar que nesta Legislatura a gente tenha um ambiente harmonioso, que qualquer diferença, ou discordância, sejam apenas no campo das ideias. Mas que à pessoa, a gente possa ter um respeito muito importante e especial, um com o outro, em um ambiente de paz. E, com isso, quem ganha é a população de Aracaju”, afirmou o vereador Pastor Diego.

Por Moema Lopes

Assessoria de Imprensa do Parlamentar