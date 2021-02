Belivaldo Chagas rebate críticas do Sintese e diz que “só discutem Piso e aumento salarial”

06/02/21 - 11:03:13

As constantes críticas que estão sendo direcionada ao governador Belivaldo Chagas, fizeram com que ele respondesse que forma dura, deixando claro que tem sido alvo de críticas de setores do PT, principalmente do Sintese.

Durante entrevista que concedeu ao radialista George Magalhães na SIM FM em Carmópolis, nesta sexta-feira (05) Belivaldo Chagas direcionou duras críticas ao Sintese e afirmou que tem que “tem que botar o pé no chão da escola, trabalhar, ensinar e deixar de blá blá blá. Só discutem Piso e aumento salarial”, criticou o governador.

Sobre a reivindicação feita pelo Sintese cobrando o aumento salarial dos professores, Belivaldo disse que “inclusive estou impedido de conceder aumento salarial em 2021 por força da lei aprovada por Bolsonaro no congresso nacional”.

Berivaldo também comentou sobre o relacionamento do PT com seu governo. Para ele, “o PT governo até o dia que quiser, quando não quiser, entregue os cargos e vai embora avisou”, disse.

Belivaldo concluiu avisando que “falou besteira, ouve besteira” e que não tem língua queimada com papa. “Eu chutei na canela respondendo, não tenho língua queimada com papa. Falou besteira, ouve besteira. Não fui nem contra e nem a favor da candidatura de Márcio Macêdo, direito dele. Eu não fui ouvido, fui comunicado e disse acho que vocês estão fazendo besteira e vão criar sequelas. Márcio foi extremamente infeliz na colocação dele, porque o PT é governo, o PT de Sergipe é governo e não adianta dizer que não é. E tem que ser mesmo, porque fui eleito em uma coligação. O PT é governo até o dia que quiser ser, quando não quiser entregue os cargos e vá embora.”, disse.