Paredão de som impedido de ser montado em Campo do Brito. Já Boquim para no carmaval

06/02/21 - 21:44:34

Uma “paredão pesado de som foi impedido de ser montado neste sábado, em uma barragem de Campo do Brito, que animaria festa agitada no local e provocaria aglomeração, pela Polícia Militar. A montagem do “paredão” foi denunciado pela população, em razão da Covid-19 que se expande na região.

Segundo informação de um dos policiais, o “paredão” funcionaria neste final de semana e continuaria montado para o carnaval, com funcionamento durante o período carnavalesco, desobedecendo a decreto que proíbe festejos neste período.

A Força Tarefa de fiscalização sobre eventos carnavalescos está atuando fortemente em Aracaju e cidades do interior, para fazer cumprir o decreto do Governo do Estado que proíbe Aglomerações, inclusive com possibilidade de prisão a quem não cumprir os protocolos para evitar a transmissão e expansão do Covid-19.

Boquim na frente – Várias cidades do interior não vão decretar Ponto Facultativo, como é o caso de Boquim, onde o prefeito do município, Eraldo Andrade (PP), também baixou o decreto 173, na sexta-feira (05), concedendo ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17, alusivos ao carnaval.

Exclui-se da aplicação deste decreto, o funcionamento de órgãos e entidades prestadoras de serviços considerados essenciais ou que não possam sofrer solução de continuidade.