SUSPEITO DE IMPORTUNAR JOVEM EM FILA DE LOTÉRICA EM ARACAJU SE APRESENTA

06/02/21 - 08:40:55

O homem suspeito de importunar sexualmente uma jovem que estava na fila de uma lotérica, no dia 22 de dezembro do ano passado, no Bairro 13 de Julho, em Aracaju, se apresentou nesta sexta-feira (5), ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Ainda de acordo com a SSP, na presença da delegada Marília Miranda, que está à frente do caso, ele decidiu permanecer em silêncio.

O idoso, que não teve o nome revelado, foi flagrado por câmaras de segurança em dezembro do ano passado tentando tirar fotos íntimas de uma jovem enquanto ambos estavam na fila de uma casa lotérica localizada no bairro Salgado Filho, em Aracaju. A vítima, uma jovem de 19 anos, prestou Boletim de Ocorrência no DAGV.

De acordo com a SSP, o homem deverá ser indiciado pelo crime de importunação sexual, a partir das imagens das câmeras de segurança e do relato da vítima, que são extremamente conclusivos.

Foto SSP