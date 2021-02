TRÊS HOMENS SÃO MORTOS A TIROS NA PORTA DE CASA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

06/02/21 - 10:16:04

No fim da noite dessa sexta-feira (5), três homens foram assassinados na cidade de Propriá e as informações são de que dois deles eram irmãos, já o terceiro atingido era amigo deles. Eles foram mortos a tiros enquanto estava na porta de casa conversando com um amigo.

Segundo a SSP), quatro pessoas estavam juntas quando um carro se aproximou e tiros foram disparados. Um quarto homem, que também era irmão de dois dos atingidos, conseguiu fugir.

O setor de homicídios e proteção à pessoa da Delegacia Regional de Propriá investiga o caso.