SENADOR ALESSANDRO DISCUTE PLANO DE DESENVOLVIMENTO COM PREFEITOS

07/02/21 - 08:02:02

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) visitou a região do Baixo São Francisco na última sexta-feira (05). No Auditório da Codevasf – Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco – em Propriá, Alessandro participou de reunião com prefeitos da região do Baixo, e ouviu as demandas dos municípios sergipanos. Os parlamentares do Cidadania: a deputada Kitty Lima, os deputados Georgeo Passos e Dr. Samuel Carvalho, e o prefeito de Nossa Senhora das Dores, Mário da Clínica, também estiveram presentes no encontro.

O presidente do Conivales – Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – e prefeito de Amparo de São Francisco, Franklin Freire, que organizou a reunião, destacou a importância da presença do senador, e a união com os prefeitos, para defender, em primeiro lugar, o seu povo sergipano.

“Muda o nome da cidade, muda o nome do prefeito, mas as dificuldades são as mesmas. É muito louvável essa iniciativa do senador Alessandro de estar presente conosco para conversar. Todas as regiões necessitam que os parlamentares venham conhecer a realidade dos municípios sergipanos, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Essa união é fundamental para que a gente consiga amenizar o sofrimento da população sergipana”, assegura Franklin Freire.

O senador Alessandro Vieira garantiu que tem a compreensão de que os problemas e as pessoas estão nos municípios, e ele, como senador, quer fazer os recursos chegarem para atender o que o povo precisa. “Sou um parlamentar que ajuda e cuida dos municípios. E faço isso de um jeito simples e objetivo. Escuto a população, as demandas dos prefeitos, e analiso os projetos. Não me preocupo com compromisso de voto para 2022, 2026, 2030, nem estou pensando em quem os prefeitos votaram em 2018. Nosso objetivo é atender o que o povo precisa, e o povo aqui do Baixo São Francisco precisa de mais atenção”, ressalta.

Em 2020, o senador Alessandro Vieira foi destaque no ranking da Confederação Nacional de Municípios (CNM), entre os 10 senadores que mais trabalham em defesa do municipalismo. Na oportunidade destacou que sua missão é trabalhar para melhorar a vida dos sergipanos, “e isso se faz fortalecendo as gestões municipais”.

A deputada Kitty Lima, líder na Assembleia Legislativa, garantiu apoio e participação dos deputados do Cidadania. “A gente não quer ficar em gabinete. A gente quer sair, encontrar e escutar as demandas da população sergipana. Estamos aqui disponíveis para saber como a gente pode somar para garantir o desenvolvimento de Sergipe”, confirma.

Investimentos

No encontro com prefeitos, o senador Alessandro Viera informou que, dos cerca de 40 milhões que tem disponível como parlamentar, quer destinar 10 milhões para a Codevasf. Além disso, vai investir 2 milhões para trazer uma carreta de exames, através da Conivales, para atender a demanda por exames nos municípios do consórcio.

“Faço questão de elogiar o trabalho de Franklin à frente da Conivales, um consórcio modelo para o Brasil, pela vontade, força de trabalho, e criatividade. Juntos vamos trazer uma carreta de 2 milhões de reais para atender a maior carência do povo no tocante à saúde no interior de Sergipe, que é o acesso à exames. Essa carreta vai circular as cidades para fazer os exames médicos mais demandados”, garantiu Alessandro.

Para o senador sergipano, o grande objetivo de reuniões como essa é ouvir dos prefeitos, as demandas. “Não sou eu que tenho que definir as prioridades e necessidades dos municípios, são os prefeitos. Dentro desse critério racional e transparente de divisão de recursos, a gente pode contribuir melhor e com mais eficiência”, aponta Alessandro Vieira.

Fonte e foto assessoria