Caiu no Enem traz correção ao vivo das provas digitais após exame

A TV Brasil acompanha o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com o especial Caiu no Enem pelo sétimo ano consecutivo. Neste domingo (7), às 19h30, os professores convidados comentam ao vivo as principais questões que caíram no segundo dia da nova modalidade digital do exame.

Além da transmissão na telinha da emissora pública e nas redes sociais da TV Brasil, a produção também vai ao ar pelas rádios Nacional FM Brasília (96,1 MHz), Nacional de Brasília (AM 980 kHz), Nacional do Rio de Janeiro (AM 1130 kHz) e Nacional da Amazônia (OC 11.780KHz, 6.180KHz).

Apresentado pela jornalista Priscila Rangel, o especial recebe especialistas em matemática e ciências da natureza e suas tecnologias (física, química e biologia). Os convidados analisam o exame, destacam quais foram os principais temas cobrados, apontam as surpresas e destacam as questões mais complexas e polêmicas.

Além de resolverem alguns dos pontos mais relevante da avaliação, os professores tecem comentários gerais sobre a prova. O Caiu no Enem também explica o cálculo da nota e mostra como os estudantes podem utilizá-la.

Os educadores ainda compartilham orientações sobre escolha da carreira, concorrência para ingresso na faculdade, mercado de trabalho, profissões, habilidades e aptidões do futuro. Eles também trazem outras dicas e esclarecem dúvidas dos estudantes sobre o sistema de seleção para acesso ao ensino superior.

Produzido pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o programa ainda tem flashes com a cobertura jornalística do Enem. A equipe de reportagem traz a participação dos alunos com entrevistas e mostra trechos da coletiva.

Os interessados em participar do especial podem interagir pelas redes sociais. Basta utilizar a hashtag #EBCnoEnem que será usada em todos os veículos da EBC durante a cobertura que as diversas produções fazem do exame.

Plataforma reúne questões do Enem

A EBC preparou um banco que reúne todas as questões do Enem de 2009 a 2019 para os alunos testarem seus conhecimentos e se prepararem melhor para a prova.

No sistema, o estudante pode escolher quais áreas do conhecimento quer estudar. A plataforma vai selecionar as questões de maneira aleatória para que o candidato possa resolvê-las. A página busca ajudar os alunos a facilitar o acesso e familiarizá-los às mais recentes abordagens da avaliação.

Sobre o Enem digital

Esta é a primeira vez que o Enem tem provas digitais. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai realizar as provas em cerca de 4 mil laboratórios de informática de escolas e universidades localizadas em mais de 100 cidades brasileiras. Cada sala estará equipada com 20 computadores, todos bloqueados para acesso à internet e a documentos internos.

No dia 31 de janeiro, os alunos fizeram a primeira etapa do Enem Digital, com 45 questões objetivas de ciências humanas e suas tecnologias que envolvem conhecimentos de história, geografia e sociologia. Também resolveram 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e escreveram uma redação com o tema “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”. Essa primeira prova teve cinco horas e meia de duração.

Já neste domingo (7), os concorrentes terão cinco horas para fazer as 45 questões de matemática e mais 45 de ciências da natureza que contemplam o aprendizado em disciplinas como física, química e biologia.

Candidatos diagnosticados com covid-19 ou que tenham apresentado sintomas na véspera do exame devem se abster de fazer a prova. Para estes casos, o Inep prevê a reaplicação dos testes em 23 e 24 de fevereiro.

Alerta para o horário do exame

A aplicação do Enem segue o horário de Brasília. Os portões abrem às 11h30 e fecham às 13h. A avaliação começa às 13h30. Os estudantes devem ficar atentos para verificar na localidade onde moram o horário exato do exame.

Serviço:

Caiu no Enem

Site: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Facebook: https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter: https://twitter.com/TVBrasil

Veículos: TV Brasil, Rádios Nacional FM Brasília (96,1 MHz), Nacional de Brasília (AM 980 kHz), Nacional do Rio de Janeiro (AM 1130 kHz) e Nacional da Amazônia (OC 11.780KHz, 6.180KHz)

Por EBC – Brasília