Campanha Solidarize-SE entrega mais de 600 kg de alimentos a entidades e abrigos

07/02/21 - 08:32:09

Doação é realizada através de parceria entre Vice-Governadoria do Estado, Secretaria de Assistência Social e empresariado sergipano

Na última quarta (03) e quinta-feira (04), a campanha Solidarize-SE levou novas doações de produtos alimentícios a entidades que atendem populações socialmente vulneráveis em Sergipe. Ao total, 647 kg de alimentos foram destinados às famílias assistidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pelo Centro de Integração Raio de Sol (Ciras), em Aracaju, e aos idosos acolhidos nos abrigos de longa permanência: Centro de Ação Social Católico de Itabaiana (Lar Cidade de Deus), em Itabaiana; Lar Isaías Gileno Barreto, em São Cristóvão; e Lar São Vicente, em Tobias Barreto. A campanha Solidarize-SE é articulada pela Vice-Governadoria do Estado (VGE) junto ao empresariado sergipano, responsáveis por doar os alimentos que são entregues às entidades, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS).

Em Aracaju, as entidades sociais Ciras e MTST receberam os kits com produtos alimentícios na última quarta-feira (3). De acordo com a diretora do Ciras, Caroline Carvalho, o período da pandemia dificultou ainda mais a vida das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e a entrega dos kits representou um momento de felicidade para a instituição. “Esses kits foram muito bem vindos, pois ajudarão 45 famílias. Isso é muito importante, ainda mais neste momento difícil pelo qual estamos passando com a pandemia. Estou muito feliz, pois, nessa área em que atuamos, as pessoas precisam muito”, afirmou a diretora do Ciras.

Também na capital sergipana, a coordenadora do MTST de Sergipe, Maria das Graças, agradeceu pela parceria entre a SEIAS e a VGE com o movimento social, através da campanha. “Esses kits são de grande importância, porque vão beneficiar 250 famílias que estão muito necessitadas, principalmente ao longo dessa pandemia. A SEIAS sempre nos ajudou, junto com a vice governadoria, com doação de kits de alimentos, álcool, máscaras. Estão sempre com a gente, desde que começou a campanha no ano passado, e somos muito agradecidos por isso”, ressaltou Maria das Graças.

A vice-governadora Eliane Aquino ressaltou que a campanha segue em andamento e convocou o empresariado sergipano a continuar ajudando. “Graças ao apoio dos empresários e de instituições sociais sérias, temos conseguido realizar a entrega de alimentos a famílias em situação de grande vulnerabilidade. Infelizmente, sabemos que o panorama após o término do auxílio emergencial do Governo Federal tende a se agravar e, por isso, pedimos a todos que possam ajudar: junte-se a nós nessa corrente de solidariedade. Juntos somos mais fortes”, disse a vice-governadora Eliane Aquino.

Ainda na quarta-feira (3), em Itabaiana, a diretora do Lar Cidade de Deus, Irmã Josefina, destacou a importância de iniciativas como a Campanha Solidarize-SE para amenizar a preocupação com a segurança alimentar dos idosos assistidos pela instituição. “É de uma alegria muito grande, saber que temos uma assistência alimentar para os nossos residentes. Estamos passando por um momento difícil e essa ajuda garante a segurança alimentar desses idosos que necessitam de nós. São 67 assistidos que precisam muito dessa ajuda. Veio em ótima hora”, afirmou Irmã Josefina. Na quinta-feira (4), o Lar Isaías Gileno Barreto, em São Cristóvão, e o Lar São Vicente, em Tobias Barreto, também receberam as doações.

A campanha Solidarize-SE é fruto do engajamento coletivo em parceria com empresas sergipanas, que se solidarizam e somam-se à campanha doando os alimentos, a exemplo do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise), Grupo Maratá, Mercadão, Fasouto, Megga Atacadista, Nota 10, Dianju Distribuidora, Asa Branca, Economize Comércio de Doces e Embalagens, Edvaldo Embalagens, Tio Luiz e MB Logística.

Fonte e foto assessoria