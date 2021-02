SE recebe mais 23,8 mil doses da CoronaVac neste domingo

07/02/21 - 07:43:01

Uma remessa de vacinas da CoronaVac produzido pelo Instituto Butantan, está confirmada para chegar em Sergipe neste domingo (07).

São 23,8 mil doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com os laboratórios chineses. O avião que vai transportar as vacinas, pela previsão da SES, deve pousar no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, às 16h20. O esquema de segurança será semelhante ao das outras entregas de vacina para Sergipe, com suporte de diversas forças policiais.

Esta é a quarta remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde para Sergipe. Até o momento, já foram recebidas duas remessas da CoronaVac e uma do imunizante Oxford. O estado se encontra na primeira fase de vacinação, onde os profissionais da saúde são o público alvo. Com as novas doses enviadas agora pelo Ministério, Sergipe deve concluir a primeira fase de imunização e preparar a segunda, iniciando pelos idosos acamados.