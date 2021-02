SEIAS convida gestores da Assistência Social para acolhimento nos dias 09, 10 e 11

Encontro visa apresentar a política de Assistência Social e aproximar os entes federativos. Com limite de participantes, municípios serão divididos por datas

Diante da chegada das novas gestões municipais, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) realizará, nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro, o Acolhimento de Gestores da Assistência Social, no horário das 09h às 11h. Em local aberto, o evento acontecerá no pátio do jardim da SEIAS [localizada na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju], e terá limite de pessoas, com a participação dos municípios sergipanos por datas. Será obrigatório o uso de máscaras respiratórias e distanciamento social. Os gestores que não puderem comparecer presencialmente, também poderão acompanhar o acolhimento de forma virtual através de transmissão fechada.

O encontro tem o objetivo de acolher os novos gestores municipais e apresentar a gestão estadual da Política de Assistência Social – para contribuir com a atuação dos municípios na operacionalização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – e das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, de Direitos Humanos e de Inclusão Social, que promovem a ampliação do acesso a direitos sociais – com oferta de bens e serviços – para pessoas com vulnerabilidades de classe social, educação, idade, deficiência, gênero ou que enfrentam preconceitos de natureza social ou raciais.

“Além de fazer a orientação sobre a Política de Assistência Social, ao término de cada dia a SEIAS também fará entrega de equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional, como balanças eletrônicas, freezers, computadores, extintores de incêndio e lava jatos para as unidades de distribuição do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA”, conta a diretora da Assistência Social da SEIAS, Inácia Brito. Os equipamentos serão destinados a 11 Centrais de Recebimento e Distribuição, nos municípios de: Estância, Itaporanga d’Ajuda, Moita Bonita, Poço Redondo, Umbaúba, Monte Alegre, Muribeca, Pedra Mole, Propriá, Santa Luzia do Itanhy e São Cristovão.

Confira a data de cada município:

Dia: 09/02/2021 (terça-feira)

Amparo de São Francisco / Aquidabã / Aracaju / Arauá / Areia Branca / Barra dos Coqueiros / Boquim / Brejo Grande / Campo do Brito / Canhoba / Canindé de São Francisco / Capela / Carira / Carmópolis / Cedro de São João / Cristinápolis / Cumbe / Divina Pastora / Estância / Feira Nova / Frei Paulo / Gararu / General Maynard / Graccho Cardoso / Ilha das Flores

Dia: 10/02/2021 (quarta-feira)

Indiaroba / Itabaiana / Itabaianinha / Itabi / Itaporanga d’Ajuda / Japaratuba / Japoatã / Lagarto / Laranjeiras / Macambira / Malhada dos Bois / Malhador / Maruim / Moita Bonita / Monte Alegre de Sergipe / Muribeca / Neópolis / Nossa Senhora Aparecida / Nossa Senhora da Glória / Nossa Senhora das Dores / Nossa Senhora de Lourdes / Nossa Senhora do Socorro / Pacatuba / Pedra Mole / Pedrinhas

Dia: 11/02/2021 (quinta-feira)

Pinhão / Pirambú / Poço Redondo / Poço Verde / Porto da Folha / Propriá / Riachão do Dantas / Riachuelo / Ribeirópolis / Rosário do Catete / Salgado / Santa Luzia do Itanhy / Santa Rosa de Lima / Santana do São Francisco / Santo Amaro das Brotas / São Cristóvão / São Domingos / São Francisco / São Miguel do Aleixo / Simão Dias / Siriri / Telha / Tobias Barreto / Tomar do Geru / Umbaúba

