SE: acidentes de trânsito envolvendo postes cresceram em 2020. Só em janeiro foram 24

08/02/21 - 17:02:47

A falta de atenção no trânsito pode ter sido um dos fatores que levou 317 motoristas a se envolverem em acidentes com postes em 2020, um número 17,4% maior que em 2019, segundo dados da Energisa Sergipe. Aracaju foi o município com maior índice registrado no ano passado, seguido por Itabaiana e Lagarto e São Cristóvão.

Somente em janeiro deste ano, a empresa já registrou 24 ocorrências relacionadas a colisões em postes dentro da sua área de concessão. O impacto da batida pode gerar graves consequências ao motorista e aos passageiros e ainda oferece risco de choque elétrico, principalmente se o poste cair por cima do veículo ou envolver rompimento de cabos. A rede de distribuição da Energisa é equipada com tecnologia de proteção para desativar o fornecimento de energia em caso de interferência nos cabos ou postes, no entanto, mesmo assim, há riscos quando ocorre uma colisão.

A recomendação da empresa nesses casos é que as pessoas envolvidas no acidente não saiam do veículo, não encostem nas partes metálicas internas do veículo e entrem em contato imediatamente com a Energisa para que seja providenciado o desligamento do trecho afetado. Para as pessoas que estiverem passando pela via, não se aproximem e reforcem o contato com a Energisa sobre o acidente, informando que existem pessoas dentro do veículo. “São inúmeros os prejuízos causados pelos acidentes envolvendo postes, mas, um dos mais graves é o risco de choque. Por isso, orientamos que em situações como essa, entrem em contato imediatamente para a Energisa e todos permaneçam dentro do carro até que nossas equipes assegurem que não há risco de perigo com a rede elétrica”, explica o coordenador de Saúde e Segurança da Energisa, Robson Jezler.

Além desses problemas, acidentes também podem comprometer a distribuição de energia da região próxima da ocorrência. Em 2020, de acordo com a distribuidora, 300 mil clientes tiveram o fornecimento de energia impactado pelas ocorrências envolvendo colisões com postes, uma elevação de 66% em relação a 2019.

“A substituição de um poste pode levar entre 4 e 8 horas, aproximadamente, a depender do acesso, tipo e quantidade de estruturas, localidade e equipamentos envolvidos, por isso, mesmo que o impacto da batida não interrompa o fornecimento na hora, precisamos realizar um desligamento emergencial para efetuar o serviço. Existem casos em que o dano à rede é tão severo que é necessário trocar mais de um poste. Mesmo com nossa tecnologia para minimizar a quantidade de clientes atingidos, a região mais próxima da ocorrência poderá ficar comprometida durante esse intervalo de tempo”, explica o gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sergipe, Wilton Leal.

A Energisa ressalta ainda que em situações de colisão, o condutor é responsável pelo ressarcimento dos custos envolvendo a manutenção da estrutura e equipamentos danificados. O custo médio para a substituição de cada poste pode variar de acordo com o tipo de estrutura e com os danos causados aos equipamentos instalados.

Serviço

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, avise a Energisa. O atendimento pode ser realizado pelo telefone 0800 079 0196, aplicativo Energisa On, redes sociais e site www.energisa.com.br ou pelo WhatsApp, por meio de mensagem para a Gisa, no número 79 9801-0715. Acione também com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Por Regiane de Andrade Sa