AGÊNCIA DO INSS EM ITABAIANA REABRE NESTA SEGUNDA-FEIRA APÓS 11 DE MESES

08/02/21 - 08:19:19

A agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) localizada no município de Itabaiana foi reaberta nesta segunda-feira (8), após 11 meses. A Agência estava fechado para atendimento presencial desde março do ano passado, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Com a de Itabaiana retomando o atendimento, seguem fechadas duas unidades de Tobias Barreto, que deve voltar a atender presencialmente na quarta-feira (10), e a de Capela, que, por enquanto, não tem previsão de reabertura por causa de uma falha no sistema.

O público é atendido das 7h às 13h por agendamento, realizado através do telefone 135 ou pelo site. O INSS também pede que os segurados não cheguem com muita antecipação ao horário marcado, para evitar aglomerações.